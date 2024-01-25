مدير تعليم المنوفية يتابع أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية يناير 2024

تابع محمود الفولي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الخميس، مقار تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 82477 طالب وطالبة في جميع المواد.

وخلال المتابعة لمقار التقدير، شدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقاً لصالح جميع أبنائنا الطلاب.

وأوضح الفولى، ان اليوم تم متابعة تقدير الدرجات لمادة اللغة العربية ومادة العلوم ومادة التربية الفنية.

