بالصور.. "الرعاية" بالأقصر تعلن خطة الطوارئ خلال احتفالات عيد الشرطة الـ72

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اليوم الخميس، عن قيام غرفة الطوارئ المركزية للفرع بعقد عدة اجتماعات متتالية علي مدار الساعة قبل وأثناء فترات الاحتفال بعيد الشرطة بالمحافظة، وعلي مدار اليوم مع تجهيز خطط الطوارئ اللازمة.

وشملت خطة الطوارئ، تشغيل كافة المنشآت الصحية وكافة الخدمات العلاجية خلال ساعات الإجازات الرسمية لتأمين الخدمات الطبية والحرجة خلال اليوم، وتجري الغرفة الرئيسية لرعاية الاقصر بقيادة كل من الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر، وكافة قيادات فرع الاقصر المتابعة المستمرة لرصد أي شكاوي أو طوارئ بكافة الاقسام والمنشآت بناء علي تعليمات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما تتابع الغرفة أيضا بشكل مستمر موقف الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزون أكياس الدم ومشتقاته والمخزون الاستراتيجي لأدوية الطوارئ والمحاليل والغازات الطبية ومخزون السولار والأعطال، كما يجري متابعة انتظام العمل بكافة المنشآت وفق جداول التشغيل المقررة، وذلك من خلال متابعة الفرق المتحركة والإشرافية للفرع، وذلك للتأكد من خدمات الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم أو صرف العلاج المزمن للمنتفعين وكبار السن في الوقت المحدد.

وشملت الخطة أيضا إعداد فريق الانتشار السريع تحسبا لأي طارئ أو حادث، بالإضافة إلي المتابعة المستمرة مع غرفة الشبكة الوطنية المربوطة بكافة المستشفيات مع الغرفة المركزية لفرع ومركز رئاسة الهيئة والغرفة المركزية لمحافظة الأقصر، كما تم التنسيق أيضاً مع الهيئة العامة للإسعاف بالمحافظة والاتفاق علي خطط الإحالة والاخلاء في حالات الطوارئ.

الاجتماع (1)

الاجتماع (4)

الاجتماع (3)