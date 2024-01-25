ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

معهد تيودور بلهارس يعلن اجتياز قسم الميكروبيولوجي اختبارات الكفاءة المُقدمة من المجلس الأعلى للجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة الدائم لنشر مفاهيم ضمان الجودة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛ لضمان الارتقاء بها، والعمل على تأهيل كافة الجهات التابعة لها للحصول على الاعتماد من الجهات المُختصة.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الجودة الأكاديمية والمؤسسية يعمل على زيادة ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية ومستوى خريجيها وتميز خدماتها التي تساهم بها في دعم المجتمع في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الإطار، أعلن   الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، حصول قسم الميكروبيولوجي بالمعهد على نسبة 100% في اختبارات الكفاءة الدورية المُقدمة من المجلس الأعلى للجامعات، كمؤشر هام من مُتطلبات الجودة.

وأشار د. شميس إلى أن القسم قدم أداءًا متميزًا على مدار أيام فترة المشاركة في البرنامج الذي نظمه المجلس الأعلى للجامعات لاختبارات الكفاءة، حيث أظهرت نتائج الدفعة الأخيرة من الاختبارات أن معمل الميكروبيولوجي بالمعهد كان الوحيد الذى حصل على نسبة 100% على مستوى المعامل المشاركة من مختلف المستشفيات الجامعي.

وأشاد د. شميس بفريق عمل القسم وبالجهد الذي قام به لتحقيق هذه النتيجة، مؤكدًا استمرار العمل بالمعهد لتحقيق معايير الجودة وكفاءة الأداء بجميع الأقسام.

وتأتى مشاركة المعهد ببرنامج الاختبارات بإشراف د. دعاء جمال الدسوقى رئيس قسم الميكروبيولوجى بالمعهد، و د. منار خالد المنسق العام للبرنامج.

التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي كافة المجالات معهد تيودور بلهارس