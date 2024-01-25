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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يهنئ مدير الأمن بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

محافظ مطروح يهنئ
محافظ مطروح يهنئ مدير الأمن بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة
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احتفلت محافظة مطروح، اليوم الخميس، الخامس والعشرين من يناير، بعيد الشرطة الذى يواكب  الذكرى الـ72 لمعركة الإسماعيلية وبسالة رجال الشرطة في مواجهة  قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1952 من أجل الحفاظ على كرامة المصريين.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، واللواء  محمد هيثم حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية، بحضور قيادات مديرية أمن مطروح وقوات الافرع بالمنطقة الغربية العسكرية، بوضع إكليل الزهور  وقراءة الفاتحة على أرواح  شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين ضحوا بكل نفيس وغالي دفاعا عن وطنهم وحفظ أمنه واستقراره. 

كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وذلك بالنصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن الجديد بالطريق الدولي الساحلي مرسى مطروح السلوم. 

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في عيد الشرطة  التهنئة للواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ولجميع قيادات ورجال الشرطة من ضباط وصف ضباط وجنود. 

وأهدى محافظ مطروح في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الوطن، درع المحافظة لمدير الأمن تقديرا لجهود رجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن الداخلى  والأرواح والممتلكات.

كما أهدى اللواء محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية درع المنطقة للواء سيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بهذه المناسبة الوطنية. 

محافظ مطروح يهنئ مدير الأمن بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

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