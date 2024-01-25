23 فبراير.. الجامعة البريطانية تستضيف قمة "إيديوفيشن" للعام الثاني على التوالي

تستضيف الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، فعاليات النسخة الثامنة من قمة التعليم الإبداعي EduVation Summit 2024 ، للعام الثاني على التوالي، وذلك لمدة يومان في الفترة من 23 وحتى 24 فبراير المقبل، بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

وتبدأ فعاليات القمة في الفترة من 21 وتستمر حتى 25 فبراير، تحت عنوان "مستقبل مدعوم بالتعليم"، وتنطلق فعاليات القمة بعددًا من المحاضرات الإليكترونية عبر الإنترنت، وتستمرباقي الفعاليات بحرم الجامعة، والتي تشمل على جلسة الافتتاح والكلمات الرئيسية للمتحدثين والحلقات النقاشية وورش العمل التفاعلية ومعرض الشركات التعليمية والأنشطة الترفيهية، وتنتهي الفعاليات يوم 25 فبراير بجلسة ختامية وحفل عشاء لصناع القرار والمستثمرين وقادة المؤسسات التعليمية وكبار الضيوف تحتضنها أحدى المناطق الأثرية بالقاهرة.

وتقام فعاليات قمة التعليم الإبداعي هذا العام بشراكة إستراتيجية بين مؤسسة EduVation، والجامعة البريطانية في مصر، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبحضور مجموعة كبيرة من المتحدثين والمحاضرين والشركات والحضور من أكثر من 15 دولة حول العالم، حيث تجمع القمة عدد كبير من المهتمين بالتعليم مثل صناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة المؤسسات التعليمية الكبرى، وغيرهم الكثير تحت مظلة واحدة هدفها تطوير التعليم في مصر والشرق الأوسط.

وتطرق محاور القمة هذا العام، لمناقشة 4 محاور رئيسية تغطي كافة جوانب العملية التعليمية، من خلال كلمات رئيسية وحلقات نقاشية وورش عمل تفاعلية ومسابقات وغيرها، مثل مسار التكنولوجيا والابتكار الذي يركز على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال التعليم من الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفصول الافتراضية التشاركية وغيرها، ومسار المهارات والكفاءات الذي يدور حول المهارات الأساسية المطلوبة للنجاح في القرن الـ21 وما بعده، واستراتيجيات تعزيز الإبداع والتفكير النقدي والتعاون والقدرة على التكيف، ومسار الرفاهية والشمولية الذي يتطرق للصحة النفسية للمتعلمين والمعلمين وإنشاء بيئات تعلم شاملة ومتنوعة لضمان وصول متساوي للتعليم وتمكين المتعلمين من ذوي القدرات الخاصة، وأخيرًا مسار التأثير والاستثمار والذي يدور حول الاستثمار في التعليم ذو الأثر المجتمعي ويسلط الضوء على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، مع العمل على الربط بين رواد تكنولوجيا التعليم والمستثمرين من مصر وخارجها.