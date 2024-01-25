رياضة القليوبية تطلق مبادرة "شرطتنا قد المسؤلية" احتفالا بعيد الشرطة

الخميس 25/يناير/2024 - 02:16 م

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة “شرطتنا قد المسؤلية” للعام الثاني على التوالي احتفالا بعيد الشرطة المصرية الـ72 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ العرفان بالجميل في نفوس الشباب والفتيات مؤكدا دور الشباب والرياضة في بناء الوعي الجمعي للشباب .

وأضاف ان المبادرة تهدف إلى الاحتفال بالذكر الـ72 لعيد الشرطة المصرية بزيارة مراكز واقسام الشرطه بالادارات الفرعية حيث يزور أحمد يحي مدير إدارة شباب بنها قسم شرطة أول بنها، وعلاء الجزار مدير إدارة طوخ مركز شرطة طوخ وطارق صلاح الدين مدير إدارة كفر شكر مركز شرطة كفر شكر ، ودعاء نبيه مدير إدارة قليوب مركز شرطة قليوب ، وأحمد عزت مدير إدارة شبرا الخيمة قسم اول وقسم ثاني شبرا الخيمة وأحمد سليمان مدير إدارة القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية وشاكر محمد مدير ادارة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر وهاني ايو السعود مديى ادارة شباب الخانكة قسم شرطة الخانة ويشارك مديري الادارات في الزيارة أعضاء مراكز الشباب وفرق التطوع والجوالة والاكاديميات رافعين أعلام مصر .

وتهدف المبادرة إلى حث الشباب على الإنتماء للوطن ومؤسساته وتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير .

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 والتي راح ضحيتها 50 قتيلا و 80 جريح من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزي بعد رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم واخلاء مبنى المحافظة .

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تطبيق رؤية واستراتيجية الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة نشر الوعي بين النشء والشباب بالقضايا الوطنية والمناسبات القومية لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على حمل لواء التقدم والتنمية .