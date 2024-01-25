قصور الثقافة تحتفل بأعياد الشرطة بشمال سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة شمال سيناء ضمن برنامجها المقدم برعاية وزارة الثقافة.

قصر ثقافة العريش يبدأ برنامج الاحتفال بأعياد الشرطة صباح اليوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ بمعرض لرسوم رواد القصر بصور وطنية معبرة عن الولاء والانتماء لابنائنا ، كما نظم محاضرة ثقافية بعنوان " معنى الإرهاب الكيميائي والإرهاب البيولوجي" للمهندسة رانيا جمال ، تحدثت عن معنى الإرهاب وأنواعه المختلفة والجهود المبذولة من القيادة السياسية والجهات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد،

واستكمل القصر نشاطه بورشة فنية إبداعية لرواد المرسم من الأطفال باستخدام الوان الجواش، التى تميز بها كل من، هاله أحمد، وهبة عمرو، وأسيل، وريتال، بمتابعة الفنانة التشكيلية إيناس سمير مدير القصر

وضمن البرامج التوعوية نظمت مكتبة الكرامة ببئر العبد حوار مفتوح بعنوان " الصحة الإنجابية " بالتعاون مع وزارة الصحة ، اعده هجرس سالم مسئول النشاط ، بمتابعة أحمد أبوالسعود مدير المكتبة..

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله ، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى ، أقامت مكتبة ضاحية السلام مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة ، أعدها عباس محمد ، شملت المسابقة أسئلة ثقافية وتاريخية ورياضية ، دارت المسابقة فى مدى معرفة وقدرة وتركيز الأطفال و استيعابهم بالقراءة بالكتب الموجودة داخل المكتبة، بمتابعة إسماعيل رضوان مدير المكتبة.