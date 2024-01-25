الكرملين: رحلة بوتين إلى كالينينجراد ليست رسالة لحلف الناتو

قال المتحدث الرسمي بإسم قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس إن رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كالينينجراد ليست رسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بل هي عمل روتيني كجزء من زيارة المناطق.

وأضاف بيسكوف: "عندما يزور الرئيس مناطق الاتحاد الروسي، فهذه ليست على الإطلاق رسالة إلى دول الناتو وهذا هو الشيء الرئيسي الذي يفعله الرئيس، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف متحدث الكرملين للصحفيين: “هذا ما كان يفعله لسنوات عديدة: العمل على تنمية بلدنا ومناطقنا”.

ووصل الرئيس الروسي في زيارة عمل إلى كالينينجراد، في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث سيزور جامعة كانط ويتحدث مع الطلاب بمناسبة يوم الطالب.