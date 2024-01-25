احتفالًا بعيد الشرطة.. دوري كرة قدم للطلائع بجنوب سيناء

نفذ مركز شباب أبورديس دوري كرة قدم للطلائع؛ تفعيلًا لمبادرة الرياضة “مش بس كره” ضمن خطة الاحتفالات بأعياد الشرطة الثاني والسبعين بمحافظة جنوب سيناء.

وجاء ذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

كما جاء تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وكانت مديرية الشباب والرياضة في جنوب سيناء، قد أطلقت أول أمس الثلاثاء، مهرجان المشي على كورنيش مدينة الطور، من ساحة العلم أمام الشاطئ العام وحتى مقصد العائلة، احتفالا بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة، والتي انطلقت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أطلق شارة البدء للمهرجان، عن طريق الفيديو كونفرانس من أمام الشاطئ العام، بحضور مبروك الغمريني رئيس مدينة الطور، وأحمد الحضري نائب رئيس المدينة وأحمد مسعد وأحمد عبد العزيز وكيلا المديرية وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب وأهالي مدينة الطور.

وأكد فتحي أن مشاركة أهالي مدينة طور سيناء تأتي شكرًا وعرفانًا لدور الشرطة المصرية في عيدها الـ72 فهي ذكرى وطنية تؤكد استمرارية روح العطاء والفداء والتضحية من أجل مصر وشعبها، وأيضا احتفالا بثورة 25 يناير التي أسهمت في تغيير مسار الدولة لاستكمال الطريق إلى الجمهورية الجديدة.

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