مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن تحطم طائرة الأسرى في روسيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، بعد سقوط طائرة نقل عسكرية روسية بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، حيث يدعو مسؤولون روس وأوكرانيون إلى إجراء تحقيق، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

واتهم الجانب الروسي، أوكرانيا بإسقاط الطائرة التي تحطمت، أمس الأربعاء، في منطقة بيلجورود. وقالت روسيا إن الطائرة كانت تقل 74 شخصا بينهم 65 من الأسري الأوكرانيين وكان من المقرر أن يكونوا جزءا من صفقة تبادل أسرى.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي كان بالفعل في ولاية نيويورك الأمريكية هذا الأسبوع لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، أوكرانيا بتنفيذ "هجوم إرهابي."

وقال لافروف للصحفيين: "تم نقل أسرى الحرب الأوكرانيين إلى منطقة بيلجورود من أجل إجراء تبادل أسري آخر تم الاتفاق عليه بين موسكو وكييف. وبدلا من ذلك، أطلق الجانب الأوكراني صاروخ دفاع جوي من منطقة خاركيف، واستهدف الطائرة وكان ضربة قاتلة."

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حكومته تصر على إجراء تحقيق دولي.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي الأربعاء: "يجب إثبات كل الحقائق. الطائرة تحطمت في الأراضي الروسية وهو أمر خارج عن سيطرتنا".

وأضاف أن روسيا "تلعب بحياة أسرى الحرب الأوكرانيين ومشاعر أقاربهم وعواطف مجتمعنا".