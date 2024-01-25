محافظ المنوفية ومدير الأمن يضعان الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

احتفالاً بالذكرى 72 لعيد الشرطة، وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، صباح اليوم الخميس، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن المركزي بمدينة قويسنا، حيث رافقهم اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وقدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكافة القيادات الأمنية وجموع شعب المنوفية بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة المصرية فى 25 يناير من كل عام، تلك الذكرى التاريخية الخالدة لتاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين.

وأعرب محافظ المنوفية عن اعتزازه بجهود رجال الشرطة ودورهم البطولى فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ودعم جهود الدولة فى مواصلة التنمية والازدهار جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لبناء الجمهورية الجديدة.

وبعث المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر شهداء الوطن الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالي.

من جانبه قدم مدير أمن المنوفية خالص تهانيه وشكره لمحافظ المنوفية على تقديم التهنئة، مؤكداً أن جهاز الشرطة بكافة أفراده يؤدون دورهم في الحفاظ على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته، داعياً المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبطال وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء.

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