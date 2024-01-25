اليوم.. حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

يقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024" الساعة السابعة مساء اليوم بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام البطولة بمنافسات، مسدس - بندقية - بندقية خرطوش، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر.

وضمت قائمة الدول التي أكدوا المشاركة كلا من، ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأزربيجان وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل والبحرين وبلغاريا والصين وكولمبيا وكرواتيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك واسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان والمجر والهند وإيسلندا وإيطاليا واليابان وكازاخستان والسعودية وكوريا والكويت ولاتفيا ولبنان والمغرب والمكسيك ومالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر.

وجدد الاتحاد الدولي للرماية، ثقته في مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تقام البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة، وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

واستقر الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، على إقامة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية اليوم في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ودعوة كبار المسؤولين على رأسهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية".