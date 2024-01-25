ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث ديرب نجم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بدفن جثث 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف بناحية كوبري منشأة قاسم في اتجاه طحا المرج بمركز ديرب نجم وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ديرب المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه مصرف بناحية كوبري منشأة قاسم في اتجاه طحا المرج، مما أسفر عن مصرع كلا من عمارة عمارة 65 سنة ومحمد عمارة 35 سنة وعبد الرحمن محمد رضيع بعمر شهر واحد وأميمة السيد 55 سنة وإسراء السيد 28 سنة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتوفين الخمسة جميعهم من أسرة واحدة وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

5 أشخاص 5 أشخاص من أسرة واحدة التصريح بدفن جثث التصريح بدفن انقلاب سيارة ملاكي