تعرف على موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ظهر غدا الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 13 ألف و785 طالب موزعين على 69 لجنة عامة بنظام "البابل شيت" والتصحيح المُميكن للعام الثالث على التوالي.

ومن جانبها، أشادت وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بانضباط وهدوء لجان الامتحانات وانتظام العمل بها، مؤكدة على أنه جرى مراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش.