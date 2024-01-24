طارق العشري: هزيمة سموحة في توقيت مناسب..وسطوحي أهم مكاسب المباراة

ابدى طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري حزنة من الخسارة التي مني بها سيد البلد من سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري كاس الرابطة المحترفة المصرية.

وصرح طارق العشري ان الخسارة جاءت في توقيت مناسب خاصة بعد ان ضمن الفريق الوصول لدور الثمانية لبطولة الرابطة، وجاءت الخسارة لكي يستفيق الفريق ويعلم كل لاعب بالفريق ان الكرة تعطي من يعطيها ولا تعطي من يتخاذل او يتكاسل بالملعب .

وأضاف العشري في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، ان معظم اللاعبون اليوم كانوا خارج الخدمة ومستوى هزيل لا يرقي للمستويات السابقة خلال المباريات التي سبقت لقاء سموحة ولعب الفريق بلا انياب حقيقية ورغم الإصابات والغيابات بالفريق ولكن كنت اتمنى تحقيق نتيجة إيجابية .

وعن الإصابات بالفريق قال العشري سنبحث الامر مع الجهاز الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للاصابات المتتالية التي تضرب الفريق واخرها بيكامي بخلفية وكذلك كريم الديب مما يبعث الارق لدي وخاصة القوة الهجومية .

وتابع المدير الفني للاتحاد السكندري حديثه بقوله لدينا مباراة هامة الأسبوع القادم امام انبي وتحديد مصير لكي يستكمل الفريق مشواره بالبطولة وستكون المباراة على ارض استاد الإسكندرية وامام جمهورنا الذي سيكون دافعا قويا لتحقيق الفوز وقررت منح اللاعبون راحة لمدة يوم واحد ونستكمل مشوار الاستعدادات لمباراة انبي بكل جدية .

وتطرق العشري للحديث عن بعض الايجابيات القليلة في اللقاء وقال ان مكسب الخسارة اليوم من سموحة هما اللاعبان محمود سطوحي وادهم علاء وسيكون لهم دور مع الفريق في المرحلة القادمة.

وفي نهاية حديثه طالب العشري الجماهير بمساندة الفريق في المباراة القادمة وحضور المباراة بكثافة جماهيرية كبيرة لتكون دافعا كبيرا للاعبين وسندا مهما لتخطي دور ال8 امام إنبي.