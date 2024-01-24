رياض الخولى يدخل "قلع الحجر" ويتصارع مع غادة عبد الرازق فى " صيد العقارب "

يواصل الفنان رياض الخولى تصوير مسلسل "صيد العقارب" مع الفنانة غادة عبد الرازق وذلك بمدينة الانتاج الاعلامى. وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة تتاجر فى سم العقارب وتدخل فى صراعات مع منافسين لها وتتوالى الاحداث ويشارك فى بطولة العمل بجانب غادة عبد الرازق ورياض الخولى مجموعة من النجومنهم محمود عبد المغنى، أحمد جمال سعيد، محمد علاء، سيمون وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

و على جانب اخر بدأ الخولى تصوير مسلسل "قلع الحجر" مع محمد رياض وتدور احداث العمل فى اطار اجتماعى حول قضايا حقوق المرأة فى إطار 30 حلقة ويشارك فى بطولة العمل مجموعة اخرى من النجوم منهم سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، مفيد عاشور وتأليف أحمد وفدى، وإخراج حسنى صالح.

يذكر ان الفنان رياض الخولى شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل " بابا المجال " بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.