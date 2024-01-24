بعد الخروج من بطولة أفريقيا.. جلال القادري يعلن الرحيل عن منتخب تونس

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس الاستقالة من منصبه بعد خروج منتخب نسور قرطاج من كأس أمم أفريقيا 2023 من دور المجموعات ليكتب “القادري” السطر الأخير في مشواره مع منتخب تونس.

وخرج منتخب تونس من بطولة أفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار، من دور المجموعات بنقطتين فقط من التعادل 0-0 أمام جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة لدور المجموعات وسبق له التعادل مع مالي أيضا، بينما خسر في بداية مشواره بهدف من ناميبيا.

وودع منتخب تونس بطولة أفريقيا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة 2013 بجنوب أفريقيا.



وقال جلال القادري في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: لم نكن موفقين في لقاء اليوم أمام جنوب أفريقيا وعانينا على المستوى الهجومي وأتحمل مسؤولية الخروج كاملة ولم أكن قاسيا على اللاعبين.

مباراة ناميبيا أثرت على الجانب الذهني للاعبين، وخسارتها لم تكن في الحسبان".



وأضاف المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن اللاعبين حاولوا عمل ردة فعل قوية بعد الخسارة من ناميبيا ولكن لم تكن كافية لتحقق بطاقة التأهل لدور الـ16.

وأنهى جلال القادري تصريحاته بالتأكيد على أن عقده مع الاتحاد التونسي ينص على أنه إن في حالة عدم التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا ينتهي التعاقد تلقائيًا لذلك قررت ألا استمر بعد مباراة اليوم.