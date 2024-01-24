فرنسا تشكر مصر على مساعدتها في نقل أطفال فلسطينيين إلى مستشفيات فرنسية

أعربت فرنسا عن الامتنان للسلطات المصرية على التعاون في عملية إجلاء سبعة أطفال فلسطينيين ونقلهم إلى مستشفيات فرنسية، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الفرنسيتين.

أكد البيان استمرار دعم فرنسا الطبي والإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى تصريح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أشار إلى دعم فرنسا لعلاج الجرحى على متن السفينة الفرنسية "ديكسمود" في ميناء العريش وتقديم الدعم الطبي من خلال هياكل طبية تابعة للمنظمات غير الحكومية والدول الشريكة.

وأوضح البيان أن الدعم الفرنسي يشمل إرسال الإمدادات الطبية وإجلاء الأطفال المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، حيث تم نقل سبعة أطفال فلسطينيين إلى مستشفيات فرنسية في عملية نظمتها وزارتي الخارجية والصحة الفرنسيتين.

تُعتبر هذه العملية الثانية من نوعها، حيث استضافت فرنسا، في 28 ديسمبر الماضي، طفلين فلسطينيين مصابين وتم علاجهما في مستشفيات للأطفال، تنفيذًا لتعهدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تظل فرنسا عازمة على تقديم الدعم الإنساني والطبي للسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل الغذاء ومياه الشرب والأدوية لعدة أسابيع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية والغذائية.

أكد بيان الوزارتين الفرنسيتين على التصاعد الخطير للوضع الإنساني في غزة، وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث شدد على ضرورة الجهود العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار كوسيلة وحيدة لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.