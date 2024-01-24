لبنان يؤكد التزامه بالقرارات الدولية وتطلعه لحل شامل في المنطقة

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، التزام لبنان بالقرارات الدولية وطموحه لحل شامل وعادل للنزاع في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيسة الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، والوفد المرافق له في مكتبه باليرزة.

وعبر وزير الدفاع اللبناني عن شكره لإيطاليا على دعمها المستمر للجيش اللبناني، مشيدًا بمشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

من جهته، أشاد وزير الخارجية الإيطالي بالتعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي، معلنًا أن هدف زيارته هو السعي لخفض التصعيد في المنطقة وخلق الظروف الملائمة لإيجاد حل دبلوماسي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق استقرار في المنطقة يستند إلى حل الدولتين.