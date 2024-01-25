دعاية مضللة.. تنظيم داعش يشعل الإرهاب فى أفريقيا بدعوى مساعدة غزة

يحاول تنظيم داعش منذ مطلع يناير ٢٠٢٤، أن يروج دعائيا لفكرة الدفاع عن الشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ عدد من الهجمات في أماكن مختلفة من العالم، وفي هذا الإطار أعلنت الجماعات التابعة لتنظيم داعش في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مسئوليتها عن الهجمات التي وقعت مؤخرا كجزء من الحملة الجديدة لتنظيم داعش، ويمكن أن تحاول تنفيذ هجمات كبيرة ضد المدنيين والمواقع الدينية في مناطق عملياتها لتعظيم القيمة الدعائية للحملة. وتصف وسائل الإعلام المركزية لتنظيم داعش الحملة بأنها داعمة للقضية الفلسطينية ردا على الحرب بين إسرائيل وحماس، وتشجع أيضا هجمات الذئاب المنفردة ضد المدنيين في الغرب.

وأعلنت الجماعات التابعة لتنظيم داعش في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مسئوليتها عن الهجمات كجزء من الحملة العالمية الجديدة التي أطلقها داعش بتفجيرات ٣ يناير في كرمان بإيران. وقد أعلنت ولاية أفريقيا الوسطى التابعة لتنظيم داعش، وولاية موزمبيق، وولاية الساحل، وولاية غرب أفريقيا مسئوليتها عن الهجمات كجزء من الحملة منذ ٤ يناير على غرار حملات تنظيم داعش السابقة التي تسعى فيها المجموعات إلى تحقيق أهدافها المحلية بما يتماشى مع أهداف الهجوم النموذجية مع التنسيق المركزي لمطالباتها لتحقيق أقصى قدر من تأثير دعايتها.

أعاد تنظيم داعش في غرب أفريقيا تنشيط خلية هجومية في وسط نيجيريا لتعلن مسئوليتها عن أول هجوم للجماعة في وسط نيجيريا منذ عام ٢٠٢٢ كجزء من الحملة. حيث هاجم مسلحون سوبر ماركت في مارابا، ولاية نصراوة، وسط نيجيريا، في ٢ يناير. يتماشى هذا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الجماعة منذ عام ٢٠٢٢ لفتح جبهة جديدة ضد الحكومة النيجيرية في أجزاء بها أغلبية مسيحية وأكثر حساسية سياسيًا واقتصاديًا في نيجيريا مقارنة بمنطقة عملياتها الأساسية في الشمال الشرقي.

وقد زادت حركة التضامن الإسلامي بشكل كبير من معدل هجماتها، وخاصة ضد المدنيين المسيحيين، لتعزيز الحملة. نفذت ولاية موزمبيق ما لا يقل عن ١٨ هجومًا في الفترة ما بين ٣ و٨ يناير عبر ثلاث مناطق مختلفة في مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق، وفقًا لوسائل الإعلام الموزمبيقية. وقد أعلنت ولاية موزمبيق مسئوليتها عن أربع من هذه الهجمات على الأقل. بلغ متوسط عمليات ولاية موزمبيق ١٠ مشاركات شهريًا فقط في عام ٢٠٢٣، وفقًا لقاعدة بيانات مواقع النزاعات المسلحة والأحداث استهدفت هجمات يناير في المقام الأول المدنيين في القرى المسيحية، وهو ما يتماشى مع أنماط الهجمات التاريخية للجماعة. وشكلت الهجمات على المدنيين ما يقرب من ٨٠ بالمئة من نشاطها في الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، واستمر التنظيم في قتل المدنيين الذين لا يتعاونون معه بمعدل مرتفع، حتى مع أن الهجمات على المدنيين أصبحت تمثل نسبة أقل من إجمالي نشاطه منذ عام ٢٠٢٠. وقد يتماشى نشاط ولاية الساحل وولاية أفريقيا الوسطى مع العمليات النموذجية للمجموعات. أعلنت الجماعات التابعة مسئوليتها عن هجومين وثلاث هجمات على الأقل على التوالي كجزء من الحملة منذ ٤ يناير. استهدف تنظيم داعش الإرهابي القوات المالية وميليشيا عرقية الطوارق المنافسة في شمال شرق مالي، بينما استهدف تنظيم داعش في الساحل والصحراء قرى مسيحية في شمال شرق جمهورية مالي الديمقراطية.

ووصفت وسائل الإعلام المركزية لتنظيم داعش الحملة بأنها رد التنظيم على الحرب بين إسرائيل وحماس ودعما للمسلمين الفلسطينيين. أطلق تنظيم داعش حملته رسميًا في ٤ يناير بكلمة مدتها ٣٠ دقيقة ألقاها المتحدث باسمه ناقش فيها الحرب بين إسرائيل وحماس. وأدان المتحدث تصرفات إسرائيل، وأدان حماس لكونها وكيلة للفصائل الشيعية "المشركة" في "محور المقاومة" الإيراني، وانتقد "الطغاة" العرب لوقوفهم إلى جانب إسرائيل. وشدد المتحدث على أن "خطط إيران ومشاريعها ومؤامراتها التوسعية ضد المسلمين لا تقل خطورة عن مؤامرات وكراهية اليهود والصليبيين ". ثم استخدم هذا التأطير للدعوة إلى قتل "اليهود والصليبيين وحلفائهم المجرمين [المسلمين السنة والشيعة غير السلفيين]" في جميع أنحاء العالم حتى لا يبقى لإسرائيل أي حلفاء. كررت وحدة إعلامية مرتبطة بتنظيم داعش هذه المواضيع في بيان صدر في ٩ يناير، جاء فيه أن الحملة "تتضمن دعمًا حقيقيًا وعمليًا" للفلسطينيين المسلمين من خلال قتال جميع المحاور والحكومات والجيوش التي "تعتمد عليها إسرائيل وتقاتلها".

يمكن أن يحاول عدد من الذئاب المنفردة والتابعون لتنظيم داعش تنفيذ هجمات ضد المدنيين والمواقع الدينية لتعزيز الحملة العالمية. ودعا المتحدث باسم داعش أتباعه على وجه التحديد إلى استهداف السهل قبل الصعب، والمدني قبل العسكري، والأهداف الدينية قبل كل شيء. حذر تقرير استخباراتي أمريكي صدر في أوائل ديسمبر ٢٠٢٣ من أن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من المرجح أن يستخدما الحرب بين إسرائيل وحماس لتشجيع الدعوات لشن هجمات منفردة وأن الأهداف الأساسية ستكون الكنائس والمعابد اليهودية وأفراد المجتمع اليهودي.

وستحاول الجماعات التابعة لتنظيم داعش تنظيم مثل هذه الهجمات على نطاق أوسع في مناطق عملياتها خلال الشهر المقبل. وكانت تفجيرات ٣ يناير في إيران والتي أسفرت عن مقتل ٩١ مدنيًا على الأقل تتماشى مع هذا التوجيه. كما أنشأت الجماعات التابعة لتنظيم داعش سابقة واضحة للهجمات على المواقع الدينية، إما بمهاجمة أو محاولة مهاجمة مواقع دينية في سبع دول مختلفة منذ بداية عام ٢٠٢٢.

ويعتبر تنظيم داعش في غرب أفريقيا من أفضل التنظيمات التابعة في جنوب الصحراء الكبرى لتنفيذ مثل هذه الهجمات. وقد حاول تنظيم داعش بالفعل دون جدوى تنفيذ تفجيرات تستهدف الكنائس والشخصيات الدينية بالقرب من العاصمة الأوغندية باستخدام العبوات الناسفة والقنابل البريدية في سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٣. كما حاول تنظيم داعش أيضًا قصف المدنيين في الحانات أو المهرجانات الموسيقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوغندا، معتقدين أن جميع الحاضرين إما مسيحيون أو مسلمون غير مخلصين. نجحت الجماعة في تنفيذ العديد من الهجمات البارزة في غرب أوغندا بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام ٢٠٢٣، بما في ذلك مذبحة استهدفت تلاميذ المدارس في يونيو ٢٠٢٣ وهجوم أدى إلى مقتل سائحين بريطانيين وجنوب أفريقيين في أكتوبر ٢٠٢٣. تمثل الهجمات في أوغندا حملة انتقامية ردًا على عمليات مكافحة التمرد التي تقوم بها أوغندا ضد ملاذات الجماعة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي بدأت في نوفمبر. وتهدف الحملة أيضًا إلى صرف انتباه القوات الأوغندية وتحويلها عن جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أظهر تنظيم داعش في غرب أفريقيا استعداده وقدراته على شن هجمات واضحة المعالم على المدنيين والأهداف المحصنة في وسط نيجيريا. نفذت الجماعة ما لا يقل عن ١٥ هجومًا في وسط نيجيريا بين أبريل وديسمبر ٢٠٢٢. وشمل ذلك هجمات حظيت بتغطية إعلامية كبيرة مثل اقتحام سجن في منطقة العاصمة الفيدرالية النيجيرية في يوليو ومحاولة اغتيال الرئيس النيجيري بسيارة. - زرع عبوة ناسفة في ديسمبر. ومن المحتمل أيضًا أن تكون الجماعة وراء مذبحة في كنيسة كاثوليكية أسفرت عن مقتل ٤٠ شخصًا في يونيو ٢٠٢٢، وتهديدًا حقيقيًا أدى إلى إجلاء الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأمريكية في أبوجا في أكتوبر ٢٠٢٢. كما نفذت خلايا في وسط وجنوب شرق نيجيريا عدة هجمات بالعبوات الناسفة استهدفت الحانات.

احتفظ تنظيم داعش في غرب أفريقيا بقدرات هجومية محدودة على الأقل في وسط نيجيريا، على الرغم من قيام قوات الأمن النيجيرية بتدمير خلايا تنظيم داعش في غرب أفريقيا في وسط نيجيريا طوال عام ٢٠٢٣. واعتقلت الشرطة أعضاء رئيسيين في الخلية في ولاية كوجي - التي ساهمت في معظم هجمات الجماعة في وسط نيجيريا في يناير ٢٠٢٣. وكذلك قامت قوات الأمن بتفكيك خلية محتملة لتنظيم داعش في ولاية غرب أفريقيا في ولاية نصراوة في مايو ٢٠٢٣ وداهمت منازل آمنة كانت تحتوي على عبوات ناسفة في نصراوة وكوجي في يونيو ٢٠٢٣. كما ألقت قوات الأمن القبض على أعضاء مشتبه بهم في خلية بالقرب من العاصمة في أكتوبر ٢٠٢٣، أدى هذا الضغط إلى توقف هجمات تنظيم داعش في غرب أفريقيا في وسط نيجيريا اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٣ حتى إطلاق النار على سوبر ماركت في ولاية نصراوة في ٢ يناير ٢٠٢٤. ومن غير الواضح ما إذا كانت الجماعة تحتفظ بالقدرات اللازمة لشن هجمات بالعبوات الناسفة أو غيرها من الهجمات المنسقة للغاية، نظرا لافتقارها إلى النشاط تحت ضغط مستمر في عام ٢٠٢٣. وستظل الهجمات غير المعقدة بالأسلحة الصغيرة في وسط نيجيريا، مثل إطلاق النار في السوبر ماركت، تدعم الحملة بهجمات رفيعة المستوى لأنهم خارج منطقة العمليات الرئيسية للمجموعة وفي جزء أكثر حساسية من الناحية السياسية وأغلبية مسيحية من نيجيريا.

يتمتع تنظيم ولاية موزمبيق بقدرات محدودة أكثر من ولاية أفريقيا الوسطى وولاية غرب أفريقيا. بلغ متوسط هجوم ولاية موزمبيق بعبوة ناسفة أو قنبلة يدوية شهريًا طوال عام ٢٠٢٣ ولم ينفذ أي هجمات بالعبوات الناسفة في الشهرين الأخيرين من عام ٢٠٢٣، يعد هذا جزءًا من التراجع العام في النشاط منذ نوفمبر ٢٠٢٢، بسبب الضغط الناجح لمكافحة التمرد من قبل القوات الإقليمية. قدرت الأمم المتحدة في يوليو ٢٠٢٣ أن العمليات الإقليمية قلصت عدد الجماعة إلى حوالي ٣٠٠ مقاتل. كما لم تستخدم الجماعة العبوات الناسفة إلا ضد أهداف على جانب الطريق ولم تتسلل مطلقًا إلى أهداف مدنية مزدحمة لشن هجوم بالعبوات الناسفة أو تفجير انتحاري. وهذه القيود سوف تحصر عملياتها في مواصلة الهجمات صغيرة النطاق ضد القرى المسيحية. ويعمل تنظيم داعش في المقام الأول في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وبالتالي، لديه عدد أقل من الأهداف السهلة الجذابة لحملة الدعاية. ومع ذلك، فإن الجماعة تصف الحكومة المالية وقواتها بالمسيحيين والمرتدين، كما كتبت شعارات مؤيدة للفلسطينيين على أسلحتها لتعظيم تأثيرها الدعائي.

استنتاجات

لم توجه أي جماعة من الجماعات التابعة لتنظيم داعش هجماتها على المصالح الإسرائيلية في أفريقيا، التي تنتشر بها الشركات والمصالح الاسرائيلية.

تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم داعش المدنيين على مستوى القارة تحت دعوى الأهداف السهلة. تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم داعش الشيعة والمسيحيين على أوسع نطاق، من المواطنين المدنيين في الدولة التي يعمل فيها فرع التنظيم ويظهر هذا جليا في نيجيريا.

لم تستهدف الجماعات التابعة لتنظيم داعش أي من المصالح أو القواعد الأمريكية في أفريقيا، بل تهتم باستهداف القواعد العسكرية الوطنية.

والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بعد كل هذا هل هناك من يصدق أن تنظيم داعش والجماعات المرتبطة به في أفريقيا يعمل لصالح القضية الفلسطينية؟