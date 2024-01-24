ضبط ٧١٧ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بمحافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تحرير ٧١٧ محضر تمويني خلال النصف الأول من الشهر الجاري ضمن جهود مديرية التموين للرقابة على الاسواق بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بشكل دوري، حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجارى تم خلالها تحرير ٧١٧ محضر.

جاء من بين المحاضر تحرير ١٢١ محضر للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الألتزام بالمواصفات وضرب وهمي.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ٥٩٦ محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، عدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وفي السياق ذاته تم التحفظ علي ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، ضبط ١٧ شيكارة أرز ابيض بإجمالي ٨٥ كيلو مجهول المصدر، ضبط ١٠٩ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، ضبط ٨٥١ كيلو دواجن مفرومة وأوراك دواجن وبسطرمة غش وتدليس.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم زيارة إلى هيئة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمحافظة القاهرة، حيث كان فى استقبالها اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة.

وبحثت المحافظ ورئيس الهيئة خلال الزيارة التى جاءت بحضور الأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وممثلين عن الغرفة، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يساهم في دعم قطاع صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، وأيضًا تعزيز مشاركة دمياط بالمعارض الدولية التى تقيمها الهيئة بعدد من دول العالم.

وفى سياق متصل، تم خلال اللقاء مناقشة سُبل فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث، من خلال إعداد خطة محددة وفقًا لمنهجية محددة يتم العمل فى إطارها وذلك للوصول بالأثاث الدمياطي بالأسواق العالمية وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة للتسويق على المستوى المحلى، وأيضًا إمكانية ابرام اتفاق بين الهيئة والغرفة التجارية لتحقيق تلك الاستراتيجية وإقامة معرض متخصص للأثاث.