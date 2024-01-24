دنيا سمير غانم بودى جارد فى فيلمها الجديد

تستعد الفنانة دنيا سميرغانم لدخول تصوير فيلم سينمائى جديد يحمل اسم " جارد اية ".. والعمل يدور فى اطار اجتماعى كوميدى حول فتاة تعمل بودى جارد وتتعرض للعديد من المشاكل بسبب كونها فتاة وليست رجل ورغم ذلك استمرت فى العمل كبودى جارد وتتوالى الاحداث.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف فبراير القادم ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح " تايسون " والفيلم تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكى وإخراج أحمد الجندى .



يذكر ان اخر اعمال دنيا السينمائية كان فيلم " تسليم اهالى " وشاركها البطولة فيه الفنان هشام ماجد والراحلة دلال عبد العزيز وبيومى فؤاد واخراج خالد الحلفاوى.