"تجارية جنوب سيناء" تستعد لمعارض أهلًا رمضان

نظمت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع تجار مدينة طور سيناء منتسبي الغرفة التجارية بمختلف الأنشطة التجارية.

وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة طور سيناء، وذلك من أجل التجهيز والاستعداد لإقامة معارض اهلا رمضان لعام 2024م بمدينة طور سيناء الذي سوف يتم افتتاحه يوم 15 فبراير المقبل.



واستهل محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية كلمة الافتتاح بالترحيب بالتجار مؤكدا أن الغرفة التجارية هي بيت كل التجار وخاصة منتسبي الغرفة وبدورها حماية التجار.

ومن جنبه أكد الدكتور حاتم السيد النائب الأول لرئيس الغرفة بأن الغرفة التجارية سوف تقوم بالدعم الكامل لكافة التجهيزات واحتياجات السادة التجار لعرض كافة منتجاتهم.

كما اكد حنا رمسيس النائب الثاني لرئيس الغرفه علي ضرورة توافر كافة المعروضات بأسعار مخفضة وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أكد السيد محمد حامد امين صندوق الغرفة، أنه لابد من ضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

وفي النهاية أوضح مصطفى واصل سكرتير عام الغرفة ومحمد ربيع امين مساعد الصندوق أنه سوف يتم مخاطبة الجهات المعنية وذلك عن طريق رئيس الغرفه لإقامة معارض دائمه بالمحافظة وذلك من أجل توفير كافة السلع المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم السيد نائب أول رئيس الغرفة وحنا رمسيس " النائب الثاني لرئيس الغرفة" ومحمد حامد "امين صندوق الغرفة" ومصطفى واصل " سكرتير عام الغرفة التجارية" ومحمد ربيع " امين مساعد الصندوق"

وفرح كامل " عضو مجلس الاداره"

و احمد سالم" مدير عام الغرفة "

واحمد الحضري " نائب رئيس مجلس المدينة.

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