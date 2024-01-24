درة تتنقل بين "الذنب" و"إثبات نسب"

تواصل الفنانة درة التونسية تصوير عملين في آنٍ واحد هما مسلسل "الذنب" مع الفنان هانى سلامة ومسلسل "إثبات نسب" مع الفنان محمود عبد المغني.

تجسد درة دور طبيبة نفسية تواجه العديد من المشاكل والصعاب والمسلسل من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

مسلسل "الذنب" مكون من 10 حلقات فقط والقصة لـ شاهيناز الفقي وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

كما بدأت درة تصوير مسلسل "إثبات نسب"، وتجسد خلال العمل دور معيدة فى كلية الصيدلة وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى مكون من 15 حلقة.

يشارك فى بطولة العمل محمود عبدالمغني، نبيل عيسى، صدقى صخر، هند عبدالحليم، محسن محى الدين، إسلام جمال، ولاء الشريف، لبنى ونس، ومن تأليف محمد ناير وجمال رمضان، وإخراج أحمد عبده، ومن المقرر عرض العمل فى السباق الرمضانى المقبل.

يذكر أن دُرَّة كانت قد شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، وسيد رجب، ومحمود قابيل، وإخراج ياسر سامى.