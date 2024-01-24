نصائح مهمة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الزائد أثناء الحمل.. تعرفي عليها

تعاني العديد من النساء من أعراض متعددة خلال فترة الحمل، ومن أكثر هذه الأعراض شيوعًا القيء الصباحي، وتقلبات المزاج، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والتورم.

وقد أجرى فريق من الباحثين دراسة علمية جديدة نشرت عبر موقع health shots، للتعرف على الأسباب الطبية أو العلمية لهذه الأعراض، جاءت كالتالي:

أسباب شعور المرأة الحامل بارتفاع الحرارة:

- التغيرات الهرمونية

ارتفاع درجة هرمون البروجسترون يؤدي إلى توسع الأوعية الدموية مما يقوي الدورة الدموية ويولد شعورا بالدفء.

زيادة تدفق الدم

عندما يتسع الرحم أثناء الحمل، فإنه يضغط على الأوعية الدموية، مما يؤدي الي زيادة درجة حرارة الجسم.

- ارتفاع معدل إنقاص الوزن

تحتاج الحامل لمزيد من السعرات الحرارية، وذلك بالمشاركة مع الجنين من حيث التغذية والسعرات الحرارية، وبالتالي يرتفع معدل التمثيل الغذائي، مما يولد زيادة في إنتاج الطاقة، وبالتالي الشعور بالحرارة في الجسم.

- زيادة الوزن

أمر طبيعي زيادة الوزن أثناء الحمل، ولكنه قد يجعلك تشعرين بالحرارة وزيادة الوزن تتسبب في عمل القلب بجهد أعلي لدعم الجنين، مما يساهم في ارتفاع درجة الحرارة.

تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الجنين أثناء الحمل:

ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل حتي 39 درجة، وتحديدا في الأشهر الثلاثة الأولى، يزيد من خطر عيوب أعصاب الجنين، ووفقا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة أبحاث العيوب الخلقية، فإن هذه العيوب هي ثاني أكبر التشوهات الخلقية انتشارا لدى البشر والتي تؤثر على نمو الجهاز العصبي المركزي.

وقد يؤدي التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة مرتفعة إلى الجفاف، مما يؤثر سلبا على السائل الأمينوسي حول الجنين وربما يؤثر على نمو الطفل.

نصائح هامة ومفيدة مع ارتفاع درجة الحرارة أثناء الحمل:

- حافظي على رطوبة جسمك

تناول الكثير من الماء طوال اليوم يمنع الجفاف. ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

- الملابس المناسبة

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، خاصة في الأماكن التي يكون فيها الجو مرتفع الحرارة، سيسهل ذلك بتحريك الهواء بشكل أفضل ويعكس ضوء الشمس.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس

الأفضل التواجد داخل البيت أو مكان العمل خلال ساعات الظهيرة للشمس، والتي عادة ما تكون بين الساعة 10 صباحا و4 مساء، وذلك لتقليل التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.