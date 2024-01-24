ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب كسر الباب.. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، كما طلبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب". 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية- مالك محل خردة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام علي ذمة التحقيقات الزاوية الحمراء التحقيقات اسلوب كسر الباب أرتكاب وقائع سرقات