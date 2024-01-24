رايان جوسلينج عن عدم ترشح مخرجة وبطلة "Barbie" للأوسكار: أشعر بخيبة أمل

عبر النجم رايان جوسلينج، بطل فيلم "Barbie"، عن خيبة أمله الشديدة لعدم ترشح زميلته مارجوت روبي والمخرجة جريتا جيرونج، لجوائز الأوسكار هذا العام.

وقال جوسلينج في بيان نشره موقع “فارايتي”، أنه لشرف أن يتم ترشيحه للأوسكار إلى جانب مجموعة من الفنانين المتميزين في عام مليء بالعديد من الأفلام الرائعة.

وذكر البيان: " لكن لا يوجد كين بدون باربي، ولا يوجد فيلم "باربي" بدون جريتا جيرويج ومارجوت روبي، الشخصيتان الأكثر مسؤولية عن هذا الفيلم الذي صنع التاريخ وتم الاحتفاء به عالميًا".

وأردف: “إن القول بأنني أشعر بخيبة أمل لعدم ترشيحهم في فئاتهم الخاصة سيكون أمرًا بخسًا. فعلي الرغم من كل الصعاب، مع وجود دميتين بلا روح، وعاريتين، ولحسن الحظ، جعلونا نضحك، وحطموا قلوبنا، ودفعوا الثقافة وصنعوا التاريخ، وينبغي الاعتراف بعملهم جنبا إلى جنب مع المرشحين الآخرين المستحقين للغاية. ومع ذلك، أنا سعيد جدًا لأميركا فيريرا والفنانين الرائعين الآخرين الذين ساهموا بمواهبهم في صنع هذا الفيلم الرائد”.

ورغم عدم ترشح بطلة الفيلم ومخرجته في فئاتهم، إلا أن الفيلم حصد 8 ترشيحات في فئات أفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، بالإضافة إلى أفضل أزياء وأفضل أغنية أصلية.

تدور الأحداث حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تغادر عالمها بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها واستعادة جمالها والعودة إلى وطنها.