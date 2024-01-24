استاد الإسكندرية يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الاتحاد وسموحة.. صور

أعلن مسئولو استاد الإسكندرية، عن جاهزية الملعب اليوم الأربعاء، لاستقبال مباراة الاتحاد وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسط أجواء شتوية وهطول الأمطار، يستضيف استاد الإسكندرية لقاء الاتحاد السكندري وسموحة، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويتصدر فريق الاتحاد السكندري جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في المباراتين السابقتين، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

أما فريق سموحة فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بعد الخسارة أمام بلدية المحلة، والتعادل في اللقاء السابق أمام نادي مودرن فيوتشر.

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم حكام يقوده حكم الساحة "محمود الدسوقي" ويعاونه هاني عبد الفتاح ومصطفى حسن مساعدين وحسني سلطان حكم رابع، بجانب محمود ناصف حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.



ترتيب المجموعة الأولى:

يتصدر جدول ترتيب المجموعة فريق الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلدية المحلة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويليه سموحة في المركز الرابع بنفس الرصيد.