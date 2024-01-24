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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين الزمالك وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الإماراتي

الزمالك
الزمالك
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي الزمالك وأم صلال القطري، باللقاء الذي يقام اليوم الأربعاء ضمن مباراة الثالث والرابع ببطولة الوحدة الإماراتي .

كان الزمالك قد خسر مباراته الأولي ببطولة الوحدة بنتيجة 3-1 أمام فريق الوحدة وهو ما جعله يلعب على المركز الثالث والرابع، بينما يواجه الوحدة فريق الاتفاق السعودي مساء اليوم في المباراة النهائية.

يخوض الزمالك لقاء أم صلال بتشكيل يضم :
خط الدفاع:  حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم :  إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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