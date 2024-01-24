شوط أول سلبي بين الزمالك وأم صلال القطري في بطولة الوحدة الإماراتي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي الزمالك وأم صلال القطري، باللقاء الذي يقام اليوم الأربعاء ضمن مباراة الثالث والرابع ببطولة الوحدة الإماراتي .

كان الزمالك قد خسر مباراته الأولي ببطولة الوحدة بنتيجة 3-1 أمام فريق الوحدة وهو ما جعله يلعب على المركز الثالث والرابع، بينما يواجه الوحدة فريق الاتفاق السعودي مساء اليوم في المباراة النهائية.

يخوض الزمالك لقاء أم صلال بتشكيل يضم :

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم : إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.