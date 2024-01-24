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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

علاء عابد: كلمة الرئيس في احتفالية عيد الشرطة اتسمت بالوضوح والشفافية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة اليوم ، تتسم بالوضوح والشفافية وتأكيد علي دعم الدولة المصرية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني لدعم الاقتصاد، يستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين لتوفير حياة كريمة لدعم الاقتصاد الوطني  .

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تشهد خلال هذه الفترة تحديات عالمية كبيرة تؤثر على الاقتصاد الوطني ولكن القيادة السياسية تعمل على مواجهة كافة التحديات ، التي تواجه مصر وتسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكافة المواطنين.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن كلمة الرئيس السيسي لدعم غزة، تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتؤكد ان القيادة السياسية المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة وتدعو دائما لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، إلى أن القضايا والظروف العالمية والإقليمية التي تواجه الدولة المصرية تتطلب وقوف الشعب المصري بجانب القيادة السياسية للعبور بالدولة لبر الأمان وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

النائب علاء عابد الرئيس السيسي عيد الشرطة حوار وطني لدعم الاقتصاد