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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوضح سبب غياب روقا عن ودية أم صلال القطري

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك
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كشف الجهاز الطبي للزمالك سبب غياب محمد أشرف روقا لاعب الفريق في مباراة أم صلال القطري المقرر لها اليوم الأربعاء .

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك في تصريح صحفي اليوم، أن روقا تعرض لإعياء شديد وارتفاع في درجات الحراراة ويخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان عليه .

ويضم تشكيل الزمالك لخوض لقاء أم صلال القطري .

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:  حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط : محمد حسام "بيسو" - محمد السيد - عمر جابر .

خط الهجوم :  إبراهيما نداي - عمار ياسر - سيد عبد الله " نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي و نبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

أشرف روقا لزمالك أم صلال القطري أيمن مصطفى