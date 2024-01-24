السيسي للمصريين: "عارف إن الحياة صعبة وأقدر صلابتكم"

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري خلال حفل عيد الشرطة الـ72، المقام حاليا في أكاديمية الشرطة.

وقال الرئيس السيسي، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «عايز أقولكم على حاجة، اوعوا تتصوروا إني كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر، لا، مقدرها كويس جدًَا، ومقدر أكتر صلابة المصريين، وهو كلام ليس معنويا، أنا عارف إن الحياة صعبة، والظروف صعبة، والأسعار غالية، بس عايز أقولكم، يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إننا نشاهد مشاهد قاسية جدًا».

وتابع: «النهارده أكتر من 25 ألف شهيد من المدنيين، تقريبا الثلثين من النساء والأطفال في قطاع غزة، وأكتر من 60 ألف مصاب، وتدمير كامل لكل القطاع، أنا بستدعى بالكلام دا قد إيه بنواجه ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية، واوعوا تفتكروا إن الأمور دي بتعدي ومش بيكون لها تأثير علينا أو اقتصادنا، وكل حدث منها بيكون له تداعيات».