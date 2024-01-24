بالفيديو.. السيسي عن أزمة العملة الصعبة: "نستورد سلع أساسية شهريا بمليار دولار ويتم بيعها بالجنيه"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولار كان يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم خدمات للمواطنين بالجنية وتضطر الدولة لشرائها بالدولار.

وقال "السيسي" خلال كلمته في الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إن موارد الدولة من الدولار يجب أن تكون أكثر من التي يتم إنفاقها، وإذا حدث غير ذلك يكون هناك مشكلة، موضحًا أنه يتم استيراد سلع أساسية في الشهر بمليار دولار ما بين قمح وذرة وزيت وفول صويا ويتم بيعهم للمواطنين بالجنيه.

وتابع، أن هذه الأرقام لا يدخل فيها المبالغ التي تنتج بها مصر مثل هذه السلع وهم بحوالي مليار دولار، موضحًا أنه يتابع جيدا حديث المواطنين بشأن ضبط الأسواق، وأن يكون هناك ثبات في السلع.

وأردف السيسي "أن محطات الكهرباء تأخذ غاز بمليار دولار شهريا، وبذلك يكون هناك 3 مليارات دولار سلع شهريًا، بقول لنفسي هذا الكلام قبل أن أقوله للحكومة، وأن الدول مش بالخواطر بتمشي، لكن بالعمل، وأن الأزمة الحالية لها حلول، لكنها تعتمد علينا".

وأوضح: "كنا بننفق 4.5 مليار دولار لشراء السيارات من الخارج، و2 مليار دولار موبايلات".