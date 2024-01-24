"علامة استفهام".. جولة فنية في عمق الليل وتحديات الروح

تنطلق أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب غداً الخميس، في دورته الـ55، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المقبل.

وتبرز رواية "علامة استفهام" للكاتب هادي هيكل في المعرض، فهي تحمل عمق وجاذبية، حيث يرافق القارئ في رحلة عبر الليل، الذي يظل الصديق الوحيد الذي يصعب التخلص منه، وتظهر المعضلة الحقيقية في كيفية التغلب على آثاره الداكنة التي تستمر في البقاء داخل الروح حتى بزوغ النهار.

وتعبر الرواية عن صوت هادي هيكل، وتستعرض التحديات الشخصية واللحظات المظلمة التي يواجهها الشخص في رحلته، وتأخذنا سطور الرواية في جولة مثيرة تكشف عن الصراع الداخلي والبحث عن الهروب من ظلام الليل.

وقام الناقد الأدبي الدكتور أحمد كريم بلال، بتقديم الرواية معرباً عن إعجابه بها، ورغم عدم تفضيله عادةً لتقديم الأعمال الأدبية، إلا أنه أشار إلى أهمية دعم الشباب الأدبي والاعتراف بمواهبهم، متجاوزًا التحفظات الشائعة حيال تقديم الأعمال الأدبية، معتبرًا أن الأدب يجب أن يعبر عن نفسه بدون وسيط.

وهيكل هو كاتب مصري شاب، يدرس العلوم التجارية في جامعة أسيكس في المملكة المتحدة، وتعتبر هذه الرواية إبداعه الأدبي للمرة الأولى، فهي تمثل تحديًا للقارئ لاكتشاف أعماقه الخفية والتفكير في الحياة من منظور جديد.