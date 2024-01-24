تعليم الدقهلية: لم ترد شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

أكد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ورئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، أن الإمتحانات سارت اليوم الأربعاء بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات طارئة من شأنها تعكير صفو اجواء العملية الامتحانية.

جاء ذلك من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بناءا على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات ناصر شعبان وكيل الوزارة بمتابعة سير الإمتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مؤكدا على الإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات .

فيما أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية عام إمتحان مادة الدراسات الاجتماعية بنظام البوكلت وأدى١٦٠٠ طالب وطالبة بالإعدادية المهنية مادة اللغة الأجنبية فترة أولى والتكنولوجيا فترة ثانية وأدى ٤ طلاب بمدارس النور للمكفوفين امتحان الدراسات الاجتماعية ورقة أولى وثانيه وأدى ٦٢ طالبا وطالبة بالصف الثالث المهنى للصم وضعاف السمع امتحان مادة الرياضيات .

من جانبه اطمأن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم على وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة في الوقت المحدد لوصول الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد شعبان على ضرورة المتابعة اللحظية لسير منظومة العمل بجميع المدارس وحال وجود أي مشكلات طارئة يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات دون قلق أو توتر والتصدى بكل حزم لأى تجاوزات من شأنها عرقلة سير الامتحان وانضباطه .

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