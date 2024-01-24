فيديو.. «نامي بعيوني» دويتو جديد يجمع آية عبد الله بمجد القاسم

طرحت المطربة آية عبد الله دويتو جديد يجمعها بالمطرب السوري مجد القاسم يحمل اسم "نامي بعيوني".

أغنية «نامي بعيوني» باللهجة السورية، من كلمات يامن عامر، ألحان وجدي الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.

وتقول كلمات أغنية «نامي بعيوني»:

"قصتنا قصة عشاق

مكتوبة بحب وإحساس

عنوانا بحر الأشواق

بتحكي فيها كل الناس

نامي بعيوني نامي.. يا أميرة أحلامي

نامي بعيوني نامي.. يا أميرة أحلامي

انتي عشقي وغرامي وغيرك بالدنيا ما لي

وانت عمري وإحساسي.. يا أغلى وأطيب ناسي

وانت القمر لو ناسي.. وشمس التشرق بالعالي..".

يذكر أن آية ومجد تعاونا في وقتِِ سابق وقدما سويًا دويتو أغنية "لو هتكلم عن مصر" وكانت إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة، من كلمات أشرف ظريف، توزيع دكتور محمود صادق، وألحان محمد فهمي عبد الحميد.