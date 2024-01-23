ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تونس تهزم غينيا وتضرب موعداً مع الفراعنة في نصف نهائي أمم إفريقيا لليد

مدرب تونس
مدرب تونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق  منتخب تونس لكرة اليد  الفوز على نظيره المنتخب  الغينى بنتيجة 37/24  بدور ربع النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالقاهرة في الفترة من 17 حتى 27 يناير الجارى والمقامة حالياً بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وتعد البطولة في غاية الأهمية لأنها  مؤهلة  الى دورة الألعاب الأولمبياد بباريس 2024 

بهذا الفوز صعد منتخب  تونس  إلي المربع الذهبي  لمواجهة المنتخب المصري  فى نصف النهائى بعد غد الخميس وضمن التأهل إلى بطولة العالم 2025
 

وتقرر ان يلتقي منتخبنا الوطنى مع تونس  بعد غد الخميس فى تمام الخامسة مساء

والنصف  مساء بتوقيت القاهرة على أن يلتقى الجزائر و الرأس الأخضر الثامنة مساء الخميس.

ونجح منتخب مصر في عبور عقبة انجولا مساء اليوم وصعد لنصف النهائي بجدارة.

يلتقي منتخبنا الوطنى بتونس منتخب تونس لكرة اليد