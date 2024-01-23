تونس تهزم غينيا وتضرب موعداً مع الفراعنة في نصف نهائي أمم إفريقيا لليد

حقق منتخب تونس لكرة اليد الفوز على نظيره المنتخب الغينى بنتيجة 37/24 بدور ربع النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالقاهرة في الفترة من 17 حتى 27 يناير الجارى والمقامة حالياً بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وتعد البطولة في غاية الأهمية لأنها مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبياد بباريس 2024

بهذا الفوز صعد منتخب تونس إلي المربع الذهبي لمواجهة المنتخب المصري فى نصف النهائى بعد غد الخميس وضمن التأهل إلى بطولة العالم 2025



وتقرر ان يلتقي منتخبنا الوطنى مع تونس بعد غد الخميس فى تمام الخامسة مساء

والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أن يلتقى الجزائر و الرأس الأخضر الثامنة مساء الخميس.

ونجح منتخب مصر في عبور عقبة انجولا مساء اليوم وصعد لنصف النهائي بجدارة.