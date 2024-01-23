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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شاب سورى الجنسية فى انقلاب توك توك بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب مساء اليوم الثلاثاء شاب سورى الجنسية فى العقد الثانى من عمره بإصابات بالغه إثر إنقلاب توك توك كان يستقله على كوبرى أبو صينية بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بانقلاب توك توك على كوبري ابو صينيه وإصابة شخص بداخله.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة عبدالرحمن نصر الحسينى 20 عاما سورى الجنسيه بإصابات بالغه وجرى نقله إلى مستشفى دكرنس لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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