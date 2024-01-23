تعرف على إنجازات أسطورة رفع الأثقال البارالمبية فاطمة عمر بعد اعتزالها

بعد مسيرة كبيرة من الانجازات واعتلاء منصات التتويج، أعلنت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر وأسطورة رفع الأثقال البارالمبي والملقبة بالمرأة الحديدية اعتزالها

كتبت فاطمة عمر علي صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بعد مشوار طويل عمره ٣١ سنه في لعبة رفع الاثقال وكان فضل ربنا عليا كبير ٣١سنه مليئة بالإنجازات ورفع علم بلدي مصر في جميع المحافل الرياضية داخل وخارج مصر وبعد أن استخرت الله قررت اعتزالي رسميا محليا ودوليا من أحلى حاجة كنت بعملها في حياتي وهي ممارسة لعبة رفع الاثقال كما اتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز والنجاح طوال 31 سنة حصلت فيهم على لقب أفضل رياضية على مستوى العالم ومشاركة في ست دورات بارا لمبيه على التوالي واتقدم بالشكر لكل وزاراء الشباب والرياضة اللي مروا علي رؤساء اللجنه البارالمبية ‏وأعضاء مجلس إدارتهم السابقين والحاليين ‏وكل الأجهزة الفنية اللي عاصرتهم الحي منهم واللي اختاره الله كما اشكر كل من نادي المصريه للاتصالات ونادي ياسمينا واشكر عائلتي واصدقائي وكل محبينى واتمنى من الله ان اكون قد أسعدتكم واشوفكم على خير ان شاءالله

تعتبر فاطمة عمر هي المرأة الحديدية فى رفع الأثقال البارالمبي وكتبت تاريخ كبير بأحرف من نور

وتوجت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي مؤخرا بعدد 8 ميداليات ذهبية في وزن 67 كجم، خلال مشاركتها فى البطولة الأفريقية

وحققت المرأة الحديدية إنجازات كبيرة خلال مسيرتها فى لعبة رفع الأثقال البارالمبي على جميع المستويات القارية والدولية والأولمبية.

أصبحت البطلة البارالمبية عاشقة للذهب وصديقة دائما على منصات التتويج لا تقهرها ظروف أو تمنعها أزمات لتدافع بكل قوة عن ألوان علم مصر.

وتُعد فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، هى الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية على التوالي، في إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

وحصلت اللاعبة خلال الدورات الأولمبية على 4 ذهبيات وفضيتين على التوالى، وتوجت فاطمة عمر بالميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وواحدة فضية في البرازيل بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وفضية طوكيو 2020 .