الوفد: انتخابات اللجان العامة في موعدها ولن يتم تأجيلها

قال عيد هيكل رئيس اللجنة القانونية بالحزب والمشرفة على انتخابات اللجان العامة بالمحافظات، إنه تم تأجيل إجراء الانتخابات لمنح المرشحين مهلة كافية لسداد اشتراكات العضوية بقيمة 25 جنيهًا.

وأكد "هيكل" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الثالث من شهر فبراير القادم ولن يتم تأجيلها مرة أخرى مهما كانت الأسباب.

وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة شهدت سداد الكثير من المرشحين لاشتراكات العضوية، لافتًا إلى أن الجيزة ستكون أولى المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات ستجرى على 15 مقعدًا، هم مقعد الرئيس وخمسة نواب للرئيس، وسكرتير عام و٦ سكرتيري عموم مساعدين، وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد.