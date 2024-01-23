درب قرمز.. تعرف على مكان نشأة نجيب محفوظ

الكثير من الأسرار في شوارع القاهرة، اللافتات في بداية الشارع توضح اسم الشارع ،وكأنها عنوان لكتاب، ومن بين هذه الشوارع درب قرمز، المتفرع من شارع المعز لدين الله الفاطمي، تأسس في القرن الرابع الهجري.

ترجع تسمية درب قرمز بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ مصطفى دده قراميز، والذي كان يقوم بالقاء محاضرات العلوم الدينية بتكية وضريح سنان باشا والتي سميت بعد ذلك بتكية قرمز أيضا، وتم تخريب مباني التكية ولكن ظل الضريح كما هو.

كان الأديب الكبير نجيب محفوظ قد ولد بدرب قرمز بالعقار رقم 8 وعاش فيه مراحل طفولته، حتى سن 13 سنة ثم انتقل بعد ذلك للإقامة في العباسية، ولهذا الدرب أثر كبير في كتاباته، فاسماء الاماكن والشخصيات التي وردت في بعض روايته حقيقية.