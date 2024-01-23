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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابع للهيئة في محافظة جنوب سيناء، وذلك في ختام زيارته الميدانية اليوم إلى محافظة جنوب سيناء، في ختام زيارته الميدانية لمحافظة جنوب سيناء.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بما في ذلك أقسام الطوارئ والعيادات المسائية بالمستشفى، واطمئن السبكي على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى حيث استطلع آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة ومدى جودتها ورضاؤهم عنها.

واستطلع “السبكي” أيضًا خلال الزيارة، آراء الأجانب والوافدين للسياحة العلاجية في الخدمات المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدًا أن المستشفى معتمد دوليًا وتعمل على تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية تحت مظلة مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وأكد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي صرح طبي كبير مؤهل لتقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المصريين والدوليين وفق أحدث المعايير العالمية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، في محافظة جنوب سيناء، استهلها باللقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ثم تفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة، تلاها تفقد مركز طب أسرة المزينة التابع لهيئة الرعاية بنويبع في المحافظة، تلاها تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى دهب التخصصي الجديدة، وتفقد الخدمات الصحية المقدمة بمركز صحة أسرة دهب، واختتمها بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة في جنوب سيناء.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي، وهم، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية والمتابعة والتقييم، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على الشراكات الدولية وتحقيق رؤية الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير إدراة التسويق وتنمية الأعمال، كما رافقه الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء، والدكتور أحمد الملاح، نائب مدير الفرع.

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