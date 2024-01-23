وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد النشاط الدعوى والتثقيفي بالمحافظة

شارك سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في احتفال المركز الثقافي بالعجمي بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، كما شارك في محاضرة دينية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج تحت عنوان الإسراء والمعراج دروس وعبر.

وأكد الدكتور محمد سلام أستاذ ورئيس قسم الأدب والبلاغة بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور وعميد المركز، اهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور الوزير بالمراكز الثقافية باعتبارها أحد أهم مصادر التثقيف والتنوير ونشر تعاليم الدين الإسلامي المستنير .

وقال: إن مراكز الثقافة الإسلامية والدارسين بها تلقى اهتماما فوق المعتاد من وزارة الأوقاف؛ حيث توسعت الوزارة في إنشاء وافتتاح المراكز الثقافية، وكذلك التوسع في فتح الطريق أمام الدارسين والدراسات.

وأضاف: تخرج من أبناء المراكز الثقافية من تبنتهم وزارة الأوقاف، فكانت لهم إسهامات في تحقيق ونشر الوعي الفكري والأمن المجتمعي، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والخدمة لكل ما يعود على المجتمع بالنفع وتحقيق الاستقرار من خلال تعليم الدين باعتداله وسماحته.

وقدم الدارسون والدارسات الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والقيادات الدعوية لما يجدونه من اهتمام ملموس، ووجَّه سلامة عبدالرازق الشكرَ والتهنئه لهم لما بذلوه ويبذلونه محفزًا لهم على المزيد من التقدم والنجاح متمنيا للمركز ولوزارتنا وللأئمة، ولكل منتسبي الأوقاف التوفيق والسداد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.