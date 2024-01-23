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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الوفد: 25 يناير رمز لبطولة وتضحية رجال الشرطة

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
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قال عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن 25 يناير (عيد الشرطة) يمثل ذكرى لروح العزيمة والمقاومة والبطولة والتضحية والفداء لرجال الشرطة البواسل.

 

وأوضح “يمامة” في تصريحات له، أن هذا اليوم يمثل لمصر على وجه العموم، وحزب الوفد على وجه الخصوص ذكرى عطرة، حيث إن وزير الداخلية وقتها كان زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين، وهو الذى أعطى الأمر للضباط والجنود بالمقاومة، وعدم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال.

 

ووجه التهنئة لكافة أفراد وضباط الشرطة المصرية الباسلة مشيدا باستمرار دورها فى حماية الجبهة الداخلية للوطن بنفس العزيمة والتضحية.

حزب الوفد احتفال عيد الشرطة 25 يناير الدكتور عبد السند يمامة