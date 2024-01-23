وزير الشباب يتفقد معسكر القرش بالإسماعيلية بعد تطويره

ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم لمحافظة الإسماعيلية، تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معسكر القرش لرصد أعمال التطوير التى لحقت بالمعسكر على أرض الواقع برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

تجول الوزير داخل منشآت المعسكر التى تتنوع ما بين حمام سباحة وملاعب رياضية وصالات أنشطة، وأماكن مخصصة للإقامة لضيوف المعسكر.

أوضح الدكتور أشرف صبحى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع محافظات الجمهورية وفق خطة شاملة بهدف إتاحة الخدمات التى تقدمها تلك الكيانات للشباب والنشء والعمل على تزويدها بكافة المتطلبات وصيانتها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

ولفت إلى دور المعسكرات الشبابية فى استضافة النشء والشباب المشاركين فى مختلف البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة بها على مدار العام والتى لها أبعاد تثقيفية وتوعوية إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية والتعرف على معالم بلادهم على أرض الواقع.

وأشاد الوزير بمستوى تطوير معسكر القرش بالإسماعيلية الذى أصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، ومحمد عبد النبى رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية.