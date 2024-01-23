محافظ مطروح يكرم الفرق الفائزة في مسابقة صيد الأسماك للهواة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، المنظمين والفرق الفائزة فى مسابقة صيد الأسماك للهواة التي نظمتها أمانة حزب حماة الوطن بالمحافظة، وبالتعاون مع جمعية صيادين مطروح، بمشاركة 78 متسابقا من خلال 13 فريقا منهم 4 فرق سيدات و9 فرق رجال.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وعيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة وطن بمطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعبد الناصر تماوى رئيس جمعية صيادين مطروح، والشيخ عبد المالك تماوى شيخ الصيادين بمطروح، ومحمود العتريس رئيس جمعية صيادين السلوم سابقا، والفرق المشاركة ببطولة الصيد للهواة نهاية الشهر الماضى.

رحب محافظ مطروح بمثل هذه المسابقات التى تخلق روح المنافسة الطيبة بين الفرق المشاركة ، مع أهمية استغلال إمكانيات وموارد مطروح خاصة وأنها تطل على ساحل يمتد إلى 450 كم على البحر المتوسط؛ مما يدعونا إلى استثمار ذلك خاصة الثروة السمكية وزيادة الإنتاج، وذلك ما تسعى إليه جهود الدولة حاليا مع الترحيب بكافة المقترحات، مع تشجيع الصيادين والهواة على تنظيم المزيد من تلك المسابقات الرياضية بما يعود بالنفع والاستغلال الأمثل للثروة السمكية وكذلك الترويج السياحى للمحافظة مع ما تمثلة هواية صيد الأسماك من سياحة ترفيهية وتشجيع الرياضة والمنافسة.

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة فى تنظيم هذه المسابقة الرياضية لصيد الأسماك بين الهواة، وكذلك للقائمين عليها والمنظمين، مؤكدا أن محافظة مطروح لا تألو جهداً في تقديم كافة الدعم والمساندة لهذه البطولة الرياضية سواء استضافة أو تنظيم، وكذلك وجه الشكر للنائب عيسى أبو تمر أمين عام حزب حماة الوطن، ولجمعية صيادين مطروح، ولجميع المشاركين على الاهتمام والدعم لهذا النوع من البطولات والمنافسة للصيادين والهواة، بما يتواكب مع الجهود التنموية بمحافظة مطروح فى كافة القطاعات.

محافظ مطروح يكرم الفرق الفائزة فى مسابقة صيد الأسماك للهواة

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