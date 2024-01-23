بطولة أفريقيا لكرة اليد.. مصر تهزم أنجولا وتتاهل لنصف نهائي البطولة

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره أنجولا نتيجة ٣٧-٢٦ في المباراة التى جمعتهما منذ قليل على صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة ليتأهل لنصف النهائي وبطولة العالم المقبلة.فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره أنجولا نتيجة في المباراة التى جمعتهما منذ قليل على صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ربع النهائي للبطولة ليتأهل لنصف النهائي و بطولة العالم المقبلة.



وتنص اللوائح على تأهل المنتخب المتوج بالبطولة يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس والفرق الأربعة الأولى إلى بطولة العالم .

وتأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد ان تصدر مجموعه في دور المجموعات، ويلتقى منتخب مصر في الدور نصف النهائي مع الفائز من لقاء تونس وغينيا.

ويامل المنتخب المصري للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي