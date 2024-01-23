عميد الطب البيطري الأسبق يُحذر من شراء هذه الدواجن

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن بعض الدواجن مرفوض تناولها بسبب احتوائها على بعض العيوب الظاهرية، ولذلك على ربة المنزل أن تفحص الدواجن بشكل جيد قبل الشراء.

وأضاف" بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الدواجن التي تحتوي على عيوب ظاهرية تُعدم في المجازر الآلية، ولكن بعض التجار في المحال الذين ليس لديهم ضمير قد يبيعون مثل هذه الدواجن، ولذلك هناك ضرورة للتأكد من وجود علامة الصحة ظاهرة على الدواجن قبل الشراء، بمعنى أن يكون عُرف الدواجن أحمر وردي.

ولفت إلى ضرورة ألا يكون وجه الدواجن يحتوي على أي غمقان، لأن هذا اللون يدل على وجود مشكلة داخلية في الدواجن، وقد يزيد هذا الغمقان إلى اللون الأزرق وفي هذه الحالة ممنوع تناول هذه الدواجن على وجه الإطلاق.

