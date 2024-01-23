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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة
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هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة التي سطرها رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أسمى قيم التضحية والفداء في الدفاع عن الوطن.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رجال الشرطة البواسل من كل سوء قادرين دوما في الحفاظ على سلامة وأمن البلاد الداخلي من أي اعتداء، محققين الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

احتفال أعضاء المجلس الأعلى للهيئة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة