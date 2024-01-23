محافظ كفرالشيخ يشارك في مسيرة احتفالاً بعيد الشرطة

‏أطلق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مسيرة المشى الاحتفالية بعيد الشرطة المصرية، بمشاركة الكيانات الشبابية المختلفة وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تزامنا مع إنطلاق مسيرة مشى على مستوى الجمهورية، للاحتفال بعيد الشرطة المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية، والشبابية والرياضية والتنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الاحتفالات هذا العام ذات طابع فنى ثقافى رياضى، وتتضمن تنفيذ أنشطة رياضية وتنظيم مهرجان مشى إنطلق إحتفالاً بعيد الشرطة، مشيدًا بالدور التاريخى لرجال الشرطة البواسل فى أداء الواجب الوطنى، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وإن هذه الاحتفالات بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري، على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.. معربًا عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية.

أشار محافظ كفرالشيخ؛ بأن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائمًا مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره .

جدير بالذكر: أن المسيرة بدأت من أمام الديوان العام للمحافظة مرورًا بالدوران حتى مديرية الشباب والرياضة بحى الزهور، بمشاركة أعضاء فريق شباب يدير شباب والفرق الكشفية، ومشاركة نحو ٦٥٠ شاب وفتاة فى مشهد مهيب زينه علم الجمهورية بطول 50 مترًا حمله أعضاء الفرق الكشفية لعشائر الجوالة بمراكز الشباب، بكفرالشيخ، وتوجهها أعضاء الفريق التطوعى "شباب يدير شباب".

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